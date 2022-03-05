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Ebru Polat'ın yatakta dekolteli pozuna beğeni yağdı

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat yatak pozu ile sosyal medyayı salladı.

Ebru Polat'ın yatakta dekolteli pozuna beğeni yağdı - Resim: 1

Al Sana Haber programında yorumcu koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli dantelli bluzuyla sere serpe yatağa uzanan Ebru Polat, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını izlediği anları paylaştı.

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Ebru Polat'ın yatakta dekolteli pozuna beğeni yağdı - Resim: 2

''AY NE SAÇMA PROGRAM''
Ebru Polat, Esra Erol'da programı için ''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum. Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...'' yorumunu yaptı.

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Ebru Polat'ın yatakta dekolteli pozuna beğeni yağdı - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde 'Yılın En Başarılı Sanatçı Girişimci İş Kadını' ödülüne layık görülen Ebru polat, geceye transparan kıyafetiyle damga vurmuştu.

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Ebru Polat'ın yatakta dekolteli pozuna beğeni yağdı - Resim: 4

Gülşen'in sahne stilini eleştiren Ebru Polat'ın böylesine cesur bir tercih yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ebru Polat'ın iç gösteren elbisesine ''Bir de Gülşen'e laf edersin'' ve ''Seni de düzgün bir şey sanmıştık'' gibi yorumlar yapıldı.

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