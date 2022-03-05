Ebru Polat'ın yatakta dekolteli pozuna beğeni yağdı

''AY NE SAÇMA PROGRAM''

Ebru Polat, Esra Erol'da programı için ''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum. Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...'' yorumunu yaptı.