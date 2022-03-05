Ebru Polat'ın yatakta dekolteli pozuna beğeni yağdı
Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat yatak pozu ile sosyal medyayı salladı.
Al Sana Haber programında yorumcu koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli dantelli bluzuyla sere serpe yatağa uzanan Ebru Polat, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını izlediği anları paylaştı.
''AY NE SAÇMA PROGRAM''
Ebru Polat, Esra Erol'da programı için ''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum. Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...'' yorumunu yaptı.
Geçtiğimiz günlerde 'Yılın En Başarılı Sanatçı Girişimci İş Kadını' ödülüne layık görülen Ebru polat, geceye transparan kıyafetiyle damga vurmuştu.
Gülşen'in sahne stilini eleştiren Ebru Polat'ın böylesine cesur bir tercih yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ebru Polat'ın iç gösteren elbisesine ''Bir de Gülşen'e laf edersin'' ve ''Seni de düzgün bir şey sanmıştık'' gibi yorumlar yapıldı.