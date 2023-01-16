Eltiler savaşında ''Türk modacı'' detayı

“DAHA KRALİÇE BİLE DEĞİL”



Kendisi daha eski bir müşteri olmasına rağmen Kate Middleton’ın ünlü tasarımcısının bekleme listesinde önlerde yer aldığını görünce kızan Meghan’ın Kate için, geçmişte, “Daha kraliçe bile değil” diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.