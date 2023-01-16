Eltiler savaşında ''Türk modacı'' detayı
İngiliz basını, kraliyet ailesinin çekişmeli eltileri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu yüzünden gerilim yaşandığını yazdı.
Kanada doğumlu Erdem Moralıoğlu’nun tasarımlarını daha Prens Harry ile evlenmeden önce, oyunculuk döneminde sık sık tercih eden Meghan, Kraliyet’e girdikten sonra önceliğin eltisi Kate Middleton’a verilmesine öfkeli.
“DAHA KRALİÇE BİLE DEĞİL”
Kendisi daha eski bir müşteri olmasına rağmen Kate Middleton’ın ünlü tasarımcısının bekleme listesinde önlerde yer aldığını görünce kızan Meghan’ın Kate için, geçmişte, “Daha kraliçe bile değil” diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.
Harry ile evlenmeden önce 2016 ve 2017’de Erdem Moralıoğlu tasarımı elbiseler giyen Meghan, düğünden sonra Mart 2019’a kadar bu moda evinin kıyafetleriyle görüntülenmemişti.
Buna karşın o dönemde müstakbel kral William’ın eşi Kate, sık sık Erdem Moralıoğlu imzalı elbiselerle görüldü.