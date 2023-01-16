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Eltiler savaşında ''Türk modacı'' detayı

İngiliz basını, kraliyet ailesinin çekişmeli eltileri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu yüzünden gerilim yaşandığını yazdı.

Eltiler savaşında ''Türk modacı'' detayı - Resim: 1

Kanada doğumlu Erdem Moralıoğlu’nun tasarımlarını daha Prens Harry ile evlenmeden önce, oyunculuk döneminde sık sık tercih eden Meghan, Kraliyet’e girdikten sonra önceliğin eltisi Kate Middleton’a verilmesine öfkeli.

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Eltiler savaşında ''Türk modacı'' detayı - Resim: 2

“DAHA KRALİÇE BİLE DEĞİL”

Kendisi daha eski bir müşteri olmasına rağmen Kate Middleton’ın ünlü tasarımcısının bekleme listesinde önlerde yer aldığını görünce kızan Meghan’ın Kate için, geçmişte, “Daha kraliçe bile değil” diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.

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Eltiler savaşında ''Türk modacı'' detayı - Resim: 3

Harry ile evlenmeden önce 2016 ve 2017’de Erdem Moralıoğlu tasarımı elbiseler giyen Meghan, düğünden sonra Mart 2019’a kadar bu moda evinin kıyafetleriyle görüntülenmemişti.

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Eltiler savaşında ''Türk modacı'' detayı - Resim: 4

Buna karşın o dönemde müstakbel kral William’ın eşi Kate, sık sık Erdem Moralıoğlu imzalı elbiselerle görüldü.

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