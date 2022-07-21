Eski eşten şok hamle: İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajları ifşa oldu

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yaptığı yazışmalarını ifşa eden Sarı, "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" ifadelerini kullandı. Mesajlarda Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği ünlü mankenin de "Bütün gece aklım sendeydi" yazdığı görüldü. Öte yandan ikilinin birbirine kırmızı kalp emojisi göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.