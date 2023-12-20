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  4. Gören herkes aynı soruyu sordu: Fahriye Evcen'in yüzüne ne olmuş ?

Gören herkes aynı soruyu sordu: Fahriye Evcen'in yüzüne ne olmuş ?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle hayranlarının karşısında olan güzel oyuncu Fahriye Evcen'i görenler güzel oyuncunun yüzündeki değişime anlam veremedi.

Gören herkes aynı soruyu sordu: Fahriye Evcen'in yüzüne ne olmuş ? - Resim: 1

Rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

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Gören herkes aynı soruyu sordu: Fahriye Evcen'in yüzüne ne olmuş ? - Resim: 2

Sosyal medyada eşi ve çocukarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa son haliyle gündem oldu.

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Gören herkes aynı soruyu sordu: Fahriye Evcen'in yüzüne ne olmuş ? - Resim: 3

Önceki gün eşi Burak Özçivit'in 10. Yıl Özel İkon Ödülü aldığı GQ gecesinde tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Gören herkes aynı soruyu sordu: Fahriye Evcen'in yüzüne ne olmuş ? - Resim: 4

Her fotoğrafında yüzünün değiştiğiyle ilgili binlerce yorum alan Fahriye Evcen, bu sefer de GQ gecesine katıldığında paylaştığı videoyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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