Gülben Ergen'den slikon sorusuna olay yanıt
Sosyal medyada oldukça aktif olan Gülben Ergen takipçilerinden gelen silikon sorularına verdiği cevapla dikkat çekti.
Şarkıcı Gülben Ergen, yine sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Gülben Ergen sık sık takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapıyor. Şarkıcı Gülben Ergen son olarak silikon sorularına verdiği cevapla dikkat çekti.
1 / 30
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen son olarak turşu tarifiyle dikkat çekmişti. Hem günlük hayatından hem konserlerinden karelerini paylaşan şarkıcı takipçilerinin sorularını cevapladı.
2 / 30
Gülben Ergen, şarkıları ve özel hayatı kadar, taksi plakaları olduğu iddialarıyla da sık sık gündeme geliyor.
3 / 30
Gülben Ergen "Silikon yok mu göğüslerinizde, sanki var gibi, çok güzeller" yorumuna "Size öyle geliyor" yanıtını verdi. Ancak şarkıcı bu yanıtla tatmin olmayıp devam etti.
4 / 30