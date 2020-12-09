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  3. 09 Aralık 2020 10:22

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu

Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu

Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.

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Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ Gülşah Saraçoğlu, evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, küfürler yağdırdı. O esnada durumu fark etmeyen Göz ve arkadaşları, şarkı çalıp söylemeye devam etti.

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Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu

ÖZÜR DİLEDİ Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.

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Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu

Yaşananlardan sonra Gökhan Göz de suskunluğunu bozdu. Instagram hesabından açıklamam yapan iş insanı, "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.

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