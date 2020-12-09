Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu

ÖZÜR DİLEDİ Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.