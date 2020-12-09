Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.
AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ Gülşah Saraçoğlu, evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, küfürler yağdırdı. O esnada durumu fark etmeyen Göz ve arkadaşları, şarkı çalıp söylemeye devam etti.
ÖZÜR DİLEDİ Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.