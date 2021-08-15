Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu!
İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, yine bir otelde verdiği konserde giydiği kıyafet ile gündeme geldi.
İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, bu sefer bacak yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı.
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Gülşen, Sapanca'da bir otelde konser verdi.İki saat boyunca sahnede kalan sanatçı hem şarkıları hem de esprileriyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.
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Konserine siyah Versace elbiseyle çıkan Gülşen, güzelliğiyle de dinleyicileri büyüledi.
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Geçtiğimiz günlerde sahnede transparan kıyafet giyen Gülşen, eleştiri almıştı. Şarkıcı, yine trasnparan elbisesiyle dikkat çekti.
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