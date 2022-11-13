  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Sarıoğlu, bu sefer Harley Quinn oldu: Bu kadın taş

Hande Sarıoğlu, bu sefer Harley Quinn oldu: Bu kadın taş

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündem olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, son yayını ile yine gündem oldu.

Hande Sarıoğlu, bu sefer Harley Quinn oldu: Bu kadın taş - Resim: 1

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündem olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa Harley Quinn kostümüyle dikkatleri üzerine topladı.  

1 / 67
Hande Sarıoğlu, bu sefer Harley Quinn oldu: Bu kadın taş - Resim: 2

Mini eteğinin altına fileli çorap giyen Sarıoğlu'nun iddialı tarzına yorum yağdı.

2 / 67
Hande Sarıoğlu, bu sefer Harley Quinn oldu: Bu kadın taş - Resim: 3

Hande Sarıoğlu, Hande Kaplı Ertan programının yeni bölümünde Harley Quinn oldu.  

3 / 67
Hande Sarıoğlu, bu sefer Harley Quinn oldu: Bu kadın taş - Resim: 4

Ertan Süzgün'e oldukça yakın davranan ünlü sunucu, Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun ayol'' sözleriyle kur yaptı.

4 / 67