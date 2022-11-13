Hande Sarıoğlu, bu sefer Harley Quinn oldu: Bu kadın taş
Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündem olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, son yayını ile yine gündem oldu.
Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündem olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa Harley Quinn kostümüyle dikkatleri üzerine topladı.
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Mini eteğinin altına fileli çorap giyen Sarıoğlu'nun iddialı tarzına yorum yağdı.
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Hande Sarıoğlu, Hande Kaplı Ertan programının yeni bölümünde Harley Quinn oldu.
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Ertan Süzgün'e oldukça yakın davranan ünlü sunucu, Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun ayol'' sözleriyle kur yaptı.
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