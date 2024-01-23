İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır.