İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam
Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesiyle gündemden düşmeyen İnci Taneleri dizisinde ''Gemileri Yakarım'' şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan sanatçı Sincanlı Erkal, sahne ücretine rekor oranda zam yaptı.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka’nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisi için geri sayım başladı.
Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'i oynadığı dizide kendisine eşlik eden Sincanlı Erkal, popüler olduktan sonra sahne ücretine zam yaparak 300 bin TL'ye çıkardı.
DİZİ YAYINLANMADAN ŞÖHRETİ YAKALADI
T24'te yer alan habere göre, Dilber'in dans ettiği pavyonda söylediği Gemileri Yakarım şarkısıyla kısa sürede milyonlar dinlenen Sincanlı Erkal, daha önce düğünlerde şarkı söyleyerek 4 bin TL kazanıyordu. Sanatçı, dizide popüler olduktan sonra sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı.
İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?
Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır.