EuroLeague'de şampiyonluğun favorisi belli oldu

İddaa, THY EuroLeague Final Four'unda mücadele edecek takımların şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu Türk Hava Yolları EuroLeague'de Final Four'un favorisi belli oldu. Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun, Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiakos ile yarıştığı mücadelede İddaa, en büyük favorinin Real Madrid olduğunu duyurdu. Geçen sezonun şampiyonu olan İspanyol ekibi, 1.98'lik oranla bu sezon da kupanın en güçlü adayı olarak öne çıktı.

Real Madrid'in ardından en yüksek oran Panathinaikos'a verildi. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibinin şampiyonluk oranı 3.10 olarak belirlendi.

Üçüncü sırada, beş yıllık aradan sonra Final Four'a geri dönen Fenerbahçe Beko yer aldı. AS Monaco’yu deplasmanda yenerek büyük bir başarıya imza atan temsilcimizin şampiyonluk oranı 4.70 olarak belirlendi.

Son olarak, Berlin’deki Final Four’da yer alacak Olympiacos, bahislerde şampiyonluk şansı en düşük takım olarak gösterildi. Geçen sezon final oynayan Yunan temsilcisinin şampiyonluk oranı ise 5.50 oldu.