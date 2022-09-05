İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti
Yaptığı açıklamalarla, ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olan şarkıcı İrem Derici, transparan pantolonuyla verdiği pozu paylaştı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
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Dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken İrem Derici bu kez de transparan pantolon giydi.
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Transparan pantolonuyla video çeken İrem Derici'nin espirili sözleri takipçilerini güldürdü.
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Derici "Merak etme aşkım pantolon giydim" sözüyle sosyal medyayı salladı.
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