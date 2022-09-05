  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti

İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti

Yaptığı açıklamalarla, ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olan şarkıcı İrem Derici, transparan pantolonuyla verdiği pozu paylaştı.

İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti - Resim: 1

Ünlü şarkıcı İrem Derici konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

1 / 14
İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti - Resim: 2

Dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken İrem Derici bu kez de transparan pantolon giydi.

2 / 14
İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti - Resim: 3

Transparan pantolonuyla video çeken İrem Derici'nin espirili sözleri takipçilerini güldürdü.

3 / 14
İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti - Resim: 4

Derici "Merak etme aşkım pantolon giydim" sözüyle sosyal medyayı salladı.

4 / 14