Kerem Bürsin eski aşkına geri mi döndü ? Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına ilk yanıt
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tanrısevsin, eski aşkı Kerem Bürsin ile sosyal medyada takipleşmesi ve aşk yaşadıkları iddiasına ilk kez cevap verdi.
Kerem Bürsin'in, final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi kafaları karıştırdı.
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Kanal D'de 2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin, Twitter'da yeniden takipleşmesi hayranlarını sevindirdi.
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Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014 yılında ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.
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Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.
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