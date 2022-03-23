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  4. Kerem Bürsin eski aşkına geri mi döndü ? Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına ilk yanıt

Kerem Bürsin eski aşkına geri mi döndü ? Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına ilk yanıt

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tanrısevsin, eski aşkı Kerem Bürsin ile sosyal medyada takipleşmesi ve aşk yaşadıkları iddiasına ilk kez cevap verdi.

Kerem Bürsin eski aşkına geri mi döndü ? Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına ilk yanıt - Resim: 1

Kerem Bürsin'in, final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi kafaları karıştırdı.

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Kerem Bürsin eski aşkına geri mi döndü ? Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına ilk yanıt - Resim: 2

Kanal D'de 2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin, Twitter'da yeniden takipleşmesi hayranlarını sevindirdi.

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Kerem Bürsin eski aşkına geri mi döndü ? Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına ilk yanıt - Resim: 3

Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014 yılında ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti. 

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Kerem Bürsin eski aşkına geri mi döndü ? Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına ilk yanıt - Resim: 4

Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.

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