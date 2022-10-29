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  4. Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı

Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı - Resim: 1

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, güzelliğiyle hayran bırakıyor. Tatlıses ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı olan Yıldız, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. 

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Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı - Resim: 2

2013 yılında Tatlıses ile yollarını ayıran Yıldız, Bursa'da gözlerden uzakta bir yaşam sürmeye başladı. Bir ay önce İstanbul'a taşındığını duyuran Ayşegül Yıldız, ekranlara geri döndüğünü müjdeledi.

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Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim değişimiyle herkesi şaşırttı. 

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Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı - Resim: 4

İşte, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali...

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