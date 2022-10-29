Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, güzelliğiyle hayran bırakıyor. Tatlıses ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı olan Yıldız, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
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2013 yılında Tatlıses ile yollarını ayıran Yıldız, Bursa'da gözlerden uzakta bir yaşam sürmeye başladı. Bir ay önce İstanbul'a taşındığını duyuran Ayşegül Yıldız, ekranlara geri döndüğünü müjdeledi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim değişimiyle herkesi şaşırttı.
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İşte, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali...
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