MasterChef Barbaros'un eski fotoğrafları olay oldu

Farklı kişiliği, tavırları ve iddialı sözleri ile merak edilen Barbaros Yoloğlu aslen 26 yaşında ve Bodrum'da aşçılık yapıyor. İnstagram'da binlerce kişi tarafından takip edilen Barbaros Yolluoğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çekti.