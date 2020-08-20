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  3. 20 Ağustos 2020 11:42

MasterChef Barbaros'un eski fotoğrafları olay oldu

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan Barbaros Yoloğlu'nun eski fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

MasterChef Barbaros'un eski fotoğrafları olay oldu

Masterchef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için kıyasıya yarışan isimlerden biri de Barbaros Yoloğlu.

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MasterChef Barbaros'un eski fotoğrafları olay oldu

Programa katıldığı ilk günden beri, konuşmaları ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu tüm elemeleri geçerek 16 kişiden biri olmak için yarışacak.

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MasterChef Barbaros'un eski fotoğrafları olay oldu

Farklı kişiliği, tavırları ve iddialı sözleri ile merak edilen Barbaros Yoloğlu aslen 26 yaşında ve Bodrum'da aşçılık yapıyor. İnstagram'da binlerce kişi tarafından takip edilen Barbaros Yolluoğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çekti.

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MasterChef Barbaros'un eski fotoğrafları olay oldu

MasterChef Türkiye'de zorlu ve yorucu geçecek bir maratona atılacak Barbaros Yoloğlu, "Gardınızı alın!" sözleriyle rakiplerini uyarmış daha ilk bölümlerde ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymuştu.

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