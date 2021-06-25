MasterChef Türkiye 2021 başlıyor: İşte MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları
Tv8 MasterChef Türkiye 2021 başlıyor yayın tarihi belli oldu. Tv8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye'nin 4. sezonunun başlamasına sayılı zaman kala yarışmacılar belli oldu.
Tv8 MasterChef Türkiye 2021 başlıyor yayın tarihi belli oldu. Tv8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye'nin 4. sezonu 26 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak. MasterChef 2021 fragman videosu yayınlanır yayınlanmaz MasterChef Türkiye'nin yayın tarihini merakla bekleyen izleyiciler yarışmacıların kim olduğunu merak etmeye başladı. Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrikaya'nın jüriliğindeki yarışmada Şırnak'tan Kore'ye kadar uzanan coğrafyalardan yarışmacılar bulunuyor.
Masterchef'in yeni sezonu heyecanla beklenirken MasterChef Türkiye 2021 fragmanı yayımlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla beraber yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu ve yayınlanan fragmanda yarışmacılar isim olarak belli olmasa da gösterildi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'nin yeni sezon fragmanında yarışmanın ileriki bölümlerine dair şimdiden bazı ipuçları yer alıyor. Yarışma 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren izleyici ile buluşmaya başlayacak.
Bakalım MasterChef Türkiye 2021 4. sezonun hangi yarışmacıları jüri üyelerini meşhur hata olan 'tadım kaşığı' yanılgısı ile kızdıracak, hangi yarışmalar daha ön plana çıkacak, şefler hangi yarışmacıları beğenip takdir edecek... MasterChef Türkiye severlerin merakla beklediği soruların cevapları 26 Haziran Cumartesi günü yayın hayatına start verecek olan MasterChef Türkiye 4. sezon ilk bölümünde verilmeye başlanacak.
Masterchef Türkiye'nin yeni sezon fragmanında Masterchef Türkiye'nin 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8'de ekrana geleceği belirtildi. Programın yarışmacıları ise henüz açıklanmadı ancak fragmanda yer alan yarışmacı adayları tek tek gösterildi.