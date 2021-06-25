MasterChef Türkiye 2021 başlıyor: İşte MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları

Masterchef'in yeni sezonu heyecanla beklenirken MasterChef Türkiye 2021 fragmanı yayımlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla beraber yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu ve yayınlanan fragmanda yarışmacılar isim olarak belli olmasa da gösterildi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'nin yeni sezon fragmanında yarışmanın ileriki bölümlerine dair şimdiden bazı ipuçları yer alıyor. Yarışma 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren izleyici ile buluşmaya başlayacak.