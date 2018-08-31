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  3. 31 Ağustos 2018 15:50

Önce Trump'ın koltuğunu şimdi de sosyal medyayı salladı

ABD lideri Donald Trump'ın başına bela olan porno yıldızı Stormy Daniels, bu kez Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla gündemde.

Önce Trump'ın koltuğunu şimdi de sosyal medyayı salladı

39 yaşındaki Daniels, 160 bin takipçiye sahip Instagram hesabında havuz başında çekilen makyajsız fotoğrafını yükledi.

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Önce Trump'ın koltuğunu şimdi de sosyal medyayı salladı

Hayli ses getiren karenin altına "İşe dönmeden önce son dinlenme günü" yazan Daniels, 'Amerika'yı Yeniden Azdırmak' adlı şovunu ABD çapında sergiliyor.

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Önce Trump'ın koltuğunu şimdi de sosyal medyayı salladı

Halihazırda dünyanın en bilinen porno oyuncularından biri olan Daniels'ın Instagram'da paylaştığı karelerden bir diğeri, gözaltı fotoğrafı.

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Önce Trump'ın koltuğunu şimdi de sosyal medyayı salladı

Peki, belki de bir ABD Başkanı'nın koltuğunu kaybetmesine yol açacak kadın kim? Süreç buraya nasıl geldi? Seçimlerdeki Rusya parmağı, taciz suçlamaları, istifa fırtınaları derken ABD lideri Donald Trump'ı köşeye sıkıştıran Stormy Daniels'ın hikayesi...

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