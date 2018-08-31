Önce Trump'ın koltuğunu şimdi de sosyal medyayı salladı
ABD lideri Donald Trump'ın başına bela olan porno yıldızı Stormy Daniels, bu kez Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla gündemde.
39 yaşındaki Daniels, 160 bin takipçiye sahip Instagram hesabında havuz başında çekilen makyajsız fotoğrafını yükledi.
Hayli ses getiren karenin altına "İşe dönmeden önce son dinlenme günü" yazan Daniels, 'Amerika'yı Yeniden Azdırmak' adlı şovunu ABD çapında sergiliyor.
Halihazırda dünyanın en bilinen porno oyuncularından biri olan Daniels'ın Instagram'da paylaştığı karelerden bir diğeri, gözaltı fotoğrafı.