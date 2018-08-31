Önce Trump'ın koltuğunu şimdi de sosyal medyayı salladı

Peki, belki de bir ABD Başkanı'nın koltuğunu kaybetmesine yol açacak kadın kim? Süreç buraya nasıl geldi? Seçimlerdeki Rusya parmağı, taciz suçlamaları, istifa fırtınaları derken ABD lideri Donald Trump'ı köşeye sıkıştıran Stormy Daniels'ın hikayesi...

