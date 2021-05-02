Ramo dizisinden hayranlarnı şaşırtan hamle
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizinin final yapacağı haberleri izleyenleri üzmüştü. Ancak kulislerde dolaşan iddialara işler tersine döndü.
Show Tv ekranlarında yayımlandığı ilk günden itibaren izleyiciden tam puan alan ve ilgiyle takip edilen diziler arasında olan Ramo dizisinin finali erkene alındı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı iddialı yapım, izleyicisine veda kararı almıştı.
40. BÖLÜMDE FİNAL YAPTI
Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu. BKM yapımı dizinin son 5 bölümünün kaldığı açıklanmıştı. Ancak son gelen habere göre Ramo 40. bölümde final yaptı.
RAMO YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Sevilen dizi dün akşam son bölümüyle ekranlara veda etti. Sosyal medyada dizinin yeniden başlayacağı iddia edilirken, kanal tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
RAMO KONUSU
Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.