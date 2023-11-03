Sakla Beni dizisinde tepki çeken sahne! RTÜK'ü göreve çağırdılar

Dizinin ilk bölümünde Naz, Mete ve İncila'nın yıllar önceki halleri ekrana getirildi. Sahnede Mete ve Naz odada tek başına konuşurken İncila da uzaktan onları izliyor.

Naz, Mete'ye "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun... Ben merak ediyorum sen etmiyor musun? Hadi evcilik oynayalım" diyerek yanına çekiyor.