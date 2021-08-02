Şeyma Subaşı'dan yanan Bodrum'dan Türk bayraklı skandal poz
Şeyma Subaşı'nın alev alev yanan Bodrum'da verdiği pozla manken Deniz Akkaya başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti.
Şeyma Subaşı'nın alev alev yanan Bodrum'da verdiği pozla tepkilerin odağı oldu. Mısırlı sevgilisi ile aylar sonra İbiza tatilinden Türkiye'ye dönen Şeyma, yangınla boğuşan Bodrum'a gitti. Şeyma'nın Türk bayraklı pozu herkesi ayağa kaldırdı. Deniz Akkaya ağzına geleni saydı.
2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla birliktelik yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı. Evlilik arefesinde ayrılan Şeyma, sevgilisiyle yeniden barışınca 3 ay boyunca Ibiza'da lüks tatiline devam etti. 3 ay sonra Türkiye'ye dönüşünü uçaktan kucak pozu ile paylaşan Şeyma, soluğu yanan Bodrum'da aldı.
Türkiye yangınlarla boğuşurken Şeyma Subaşı, alevlerin sardığı Bodrum'da özel yatla denize açıldı. Yattan mükellef bir sofra paylaşımı yapan Şeyma Subaşı, bir karesiyle herkesin cinlerini tepesine çıkardı.
Türk bayrağına poposunu döndü
Şeyma Subaşı'nın tepki çeken paylaşımı bu kare oldu. Türk bayrağına arkasını dönerek çekildiği bu fotoğrafa en sert tepki manken Deniz Akkaya'dan geldi.