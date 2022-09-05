Survivor Nagihan Karadere pembeler içinde: Son pozu ile Instagram'ı yıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını yaptığı Survivor programında gösterdiği performansla adından söz ettiren Nagihan Karadere, Instagram’ı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Survivor Nagihan, son olarak yine ilgi çeken bir paylaşım yaptı.