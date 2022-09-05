Survivor Nagihan Karadere pembeler içinde: Son pozu ile Instagram'ı yıktı
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının hırslı yarışmacısı Nagihan Karadere, taytlı pozuyla sosyal medyada beğeni topladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını yaptığı Survivor programında gösterdiği performansla adından söz ettiren Nagihan Karadere, Instagram’ı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Survivor Nagihan, son olarak yine ilgi çeken bir paylaşım yaptı.
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Karadere, 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından vücudunu saran pembe taytıyla poz verdi.
Karadere'nin "iyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
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Öte yandan, ünlü ismin düzgün ve kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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