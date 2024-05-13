Tapuda e-Haciz patlaması: Hemen kontrol edin

Türkiye'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023’te tapulara yönelik 6 milyon 379 bin e-haciz işlemi uygulandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı ortaklığıyla e-haciz işlemlerine yönelik yazılım ve entegrasyon çalışmaları 2018 yılının sonunda tamamlandı. Tapulara yönelik ilk e-haciz uygulaması 14 Ocak 2019 tarihinde Sincan Batı Adliyesi’nde uygulanmaya başlandı. Tapuda e-haciz, 15 Mayıs 2019 tarihinde ise Türkiye çapında yaygınlaştırıldı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre Müdürlüğün, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik e-haciz verileri ise dikkati çekti. Resmi verilere göre, 2020 yılında tapular üzerinde toplam 3 milyon 737 bin 827 adet haciz tesisi gerçekleştirilirken bu sayı 2021 yılında yüzde 45 artarak 5 milyon 431 bin 29’a ulaştı. 2022 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısı ise 5 milyon 572 bin 805 olarak kayıtlara geçti.

Tapular üzerindeki e-haciz sayısı, 2023 yılında ise çarpıcı boyutlara çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün e-haciz, terkin ve kamu haczine yönelik 2023 yılı istatistiklerinde şu veriler sıralandı:

Tapuda e-haciz tesis sayısı: 6 milyon 379 bin 959

Tapuda e-haciz terkin sayısı: 3 milyon 617 bin 83

GİB tarafından konulan kamu haczi: 284 bin 171

SAHİPLİK ORANI DÜŞÜYOR

Öte yandan Türkiye’de inşa edilen konut sayısı artsa da konut sahipliği oranı 2014 itibarıyla düzenli olarak düşüyor. 2014’te yüzde 61,1 olan konut sahipliği oranı, 2023 yılında yüzde 56,2 ile ifade ediliyor.

Birgün