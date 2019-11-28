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  3. 28 Kasım 2019 12:40

Sütyen giymeyen Meltem Cumbul, flaşların azizliğine uğradı

Beyond Bollywood müzikaline katılan oyuncu Meltem Cumbul, sütyen giymeyince flaşların kurbanı oldu.

Sütyen giymeyen Meltem Cumbul, flaşların azizliğine uğradı

Hindistan'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürürken izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaran müzikal "Beyond Bollywood" önceki akşam izleyici karşısına çıktı. Geceye katılan Meltem Cumbul, kıyafetinin içine sütyen giymeyince frikik verdi.

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Sütyen giymeyen Meltem Cumbul, flaşların azizliğine uğradı

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Görkemli geceye aralarında Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Meltem Cumbul, Sedef İybar, Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan gibi ünlü isimler katıldı.

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Sütyen giymeyen Meltem Cumbul, flaşların azizliğine uğradı

Kıyafetiyle gecede dikkat çeken Meltem Cumbul, içine sütyen giymeyince flaşların patlamasıyla frikik verdi. Askılı bir bluz giyen Cumbul'un fotoğraflarda göğüs uçları belli oldu.

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Sütyen giymeyen Meltem Cumbul, flaşların azizliğine uğradı

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