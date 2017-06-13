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  3. 13 Haziran 2017 12:51

Tarık Akan’ın hamile gelini Asya Engin deniz sezonunu açtı

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’ün 4.5 aylık hamile olan eşi Asya Engin, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

Tarık Akan’ın hamile gelini Asya Engin deniz sezonunu açtı

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, baba oluyor. Barış Üregül’ün geçen ocakta nikah masasına oturduğu ve 4.5 aylık hamile olan eşi Asya Engin, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

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Tarık Akan’ın hamile gelini Asya Engin deniz sezonunu açtı

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile ocak ayında nikah masasına oturan Asya Engin, önceki gün Mavi Otel’in plajında objektife takıldı. 4.5 aylık hamile olan ve artık göbeği iyice belirginleşen Asya Engin, deniz sefası sonrasında sorulan soruları yanıtladı.

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Tarık Akan’ın hamile gelini Asya Engin deniz sezonunu açtı

“Tarık babam bana hep ‘Anne ol, torun göreyim’ derdi. Görmesi kısmet olmadı ama bebek sahibi olarak onun vasiyetini yerine getireceğim. Bebeğimiz kız. Erkek olsaydı adını Tarık koyacaktık.”

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Tarık Akan’ın hamile gelini Asya Engin deniz sezonunu açtı

Asya Engin, eşi Barış Üregül’ün işleri nedeniyle İstanbul’da olduğunu, o yüzden annesinin Türkbükü’ndeki evinde kaldığını söyledi.

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