Tarık Akan’ın hamile gelini Asya Engin deniz sezonunu açtı
Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’ün 4.5 aylık hamile olan eşi Asya Engin, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.
Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, baba oluyor. Barış Üregül’ün geçen ocakta nikah masasına oturduğu ve 4.5 aylık hamile olan eşi Asya Engin, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.
Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile ocak ayında nikah masasına oturan Asya Engin, önceki gün Mavi Otel’in plajında objektife takıldı. 4.5 aylık hamile olan ve artık göbeği iyice belirginleşen Asya Engin, deniz sefası sonrasında sorulan soruları yanıtladı.
“Tarık babam bana hep ‘Anne ol, torun göreyim’ derdi. Görmesi kısmet olmadı ama bebek sahibi olarak onun vasiyetini yerine getireceğim. Bebeğimiz kız. Erkek olsaydı adını Tarık koyacaktık.”