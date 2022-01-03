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Ünlü manken yatak odası pozlarını paylaştı

Ünlü model Lottie Moss'un 23 yaşındaki küçük kızı Lottie Moss, yatak odası pozlarını paylaştı.

Ünlü manken yatak odası pozlarını paylaştı - Resim: 1

Lottie Moss, cinsel ilişki açıklaması ile gündem olmuştu.

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Ünlü manken yatak odası pozlarını paylaştı - Resim: 2

Moss, cinsel ilişki yaşamanın da diş fırçalamak kadar rutin bir durum olduğunu söylemiş ve bu açıklaması ile günmdeme bomba gibi düşmüştü.

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Ünlü manken yatak odası pozlarını paylaştı - Resim: 3

Lottie Moss açıklamasında "Herkes, belki eş zamanlı değil belki de öyle bilemem ama sabah uyandığında dişini fırçalayıp seks yapar. Bu tabii pozisyona bağlı olan bir şey ve ben de seksi destekleyen biriyim." demişti.

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Ünlü manken yatak odası pozlarını paylaştı - Resim: 4

Uzun süre yaptığı bu açıklamayla adı anılan ünlü manken, şimdi de yatak odası paylaşımları ile konuşulmaya başlandı.

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