Usta oyuncu Hümeyra: Bana iki metreden fazla yaklaşmayın

Usta sanatçı, "Birkaç set durmuş, birkaçı durmak üzere. Bence bir an önce durdurmaları lazım ama günlük alan çocuklar var, bunlar hayatlarını nasıl sürdürüp para kazanacaklar? Nasıl bir formül getirecekler? Hem şirketler hem çalışanlar için çok zor, Allah kolaylık versin herkese" ifadelerini kullandı.