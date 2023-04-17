Yetenek yarışmasında ölümcül şov!
İngiliz televizyonlarında ekrana gelen Britain's Got Talent adlı yarışmada bir yarışmacı sahnede kendisini ateşe verdi. Yarışmacının rubik küpü çözerken ki ölümcül şov jüriyi de izleyiciyi de şoke etti.
Britanya'nın yetenek yarışması "Britain's Got Talent"te şoke eden anlar yaşandı.
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Britanya'nın Got Talent izleyicileri, bir yarışmacının bir rubik küpünü çözmek için kendini ateşe vermesinin ardından gösteriyi eleştirdi.
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Profesyonel bir dublör olan yarışmacı Thomas Vu'nun, ikonik 80'ler yapbozunu hızla çözerken ateşe verilmeden önce alev geciktirici bir jelle kaplandığını gördü.
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Korku dolu şov sırasında hem jüri hem stüdyodaki hem de televizyonları başındaki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı.
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