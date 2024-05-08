  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İtalya'da kırmızı alarm: Eğitime ara verildi, 36 bin kişi tahliye edildi

İtalya'da kırmızı alarm: Eğitime ara verildi, 36 bin kişi tahliye edildi

İtalya'da kırmızı alarm: Eğitime ara verildi, 36 bin kişi tahliye edildi
Güncelleme:

İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 2 tonluk bomba bulundu. Bombanın bulunduğu bölgede eğitime ara verilirken 36 bin kişi de tahliye edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Viterbo kentinde 20 Mart tarihinde Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde bulunan İngiliz yapımı 2 tonluk bombanın taşınması için bugün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, Viterbo kentinde bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.

İtalyan ordusundan bomba imha ekiplerinin yürüttüğü hassas çalışma sabah saatlerinde başladı.

Uzman ekiplerin çalışmalarında, bombanın nakliye için güvenli hale getirileceği daha sonra imha edileceği bir askeri tesise götürüleceği bildirildi.

AA

Etiketler italya okul okullar tatil edildi tahliye bomba ikinci dünya savaşı ikinci dünya savaşından kalma bomba
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finale yükseldi İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü Nadir görülen hastalık hayatını mahvetti: 3 yıldır akciğerini sırtında taşıyor Nadir görülen hastalık hayatını mahvetti: 3 yıldır akciğerini sırtında taşıyor Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor Meteoroloji uyardı: Sağanak, dolu, fırtına, sel... Meteoroloji uyardı: Sağanak, dolu, fırtına, sel... Fenerbahçe'ye Konya maçından sonra ikinci şok Fenerbahçe'ye Konya maçından sonra ikinci şok Küresel borçlar 315 trilyon dolara ulaştı Küresel borçlar 315 trilyon dolara ulaştı