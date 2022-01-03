Zeynep Bastık ve Edis'in dansı olay olmuştu! Son noktayı koydu

“Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu” diyen Edis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!”