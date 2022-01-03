Zeynep Bastık ve Edis'in dansı olay olmuştu! Son noktayı koydu
Samimi dans görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen şarkıcı Edis ile Zeynep Bastık, Youtube'da yılbaşı özel programında bir araya geldi. Acımasız eleştirilere maruz kalan Edis, dans görüntülerinin abartıldığını savundu.
Son dönemin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından Zeynep Bastık ve Edis, magazin gündemini sallayan samimi dans görüntülerinin ardından yılbaşı özel programında bir araya geldi.
2021 yılını değerlendiren Edis, Bastık’ın sorduğu “2021 yılının en abartılmış olayı neydi?” sorusuna yaptıkları dansı gösterdi.
“Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu” diyen Edis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!”
ZEYNEP'İN EŞİ NE DEMİŞTİ?
İkilinin dans videosuna gelen "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumlarının ardından Tolga Akış sessizliğini bozmuş ve hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçmişti.