Merakla beklenen Citroen C5 Aircross Hibrit Türkiye'ye geliyor
Citroën'in en beğenilen SUV modeli olan C5 Aircross'un hibrit versiyonu C5 Aircross Hybrid'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu.
Otomotiv pazarındaki en konforlu SUV modelleriyle satışlarını her geçen gün artıran Citroën, C5 Aircross için hazırlanan “ë-Series” adındaki özel bir versiyonu, yeni nesil, şarj gerektirmeyen hibrit seçenek C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 ile birlikte Türkiye yollarıyla buluşturuyor.
136 HP’lik benzinli motorla kombine edilen yeni bir hibrit üniteye kavuşan Citroën C5 Aircross, aynı zamanda çift renkli tavan ve alaşım jantlar gibi siyah öğelerle kontrast oluşturan sedefli beyaz dış görünümüyle karakteristik bir tasarım ortaya koyuyor.
İç mekanında da yeni ve açık tonlarda aydınlık ve dingin bir ortam sunarak, Citroën’e özgü konforu yansıtan Citroën C5 Aircross “ë-Series”, koltukların kumaşlarında yüzde 68 oranında geri dönüştürülmüş elyaf içeren; yumuşak, sıcak ve çevreye duyarlı yeni nesil Alcantara® malzemeleri barındırıyor.
Citroën’in Advanced Comfort üretim teknolojilerini barındırmasıyla otomotiv sektöründeki en konforlu yolculukları vadeden C-SUV model olarak öne çıkan C5 Aircross, “ë-Series” özel versiyonunun lansmanını, hibrit güç ünitesiyle birlikte sunmaya başlıyor.