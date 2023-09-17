Merakla beklenen Citroen C5 Aircross Hibrit Türkiye'ye geliyor

Otomotiv pazarındaki en konforlu SUV modelleriyle satışlarını her geçen gün artıran Citroën, C5 Aircross için hazırlanan “ë-Series” adındaki özel bir versiyonu, yeni nesil, şarj gerektirmeyen hibrit seçenek C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 ile birlikte Türkiye yollarıyla buluşturuyor.