Togg için dev adım! Batarya tesisinin temeli 24 Nisan'da atılıyor
Yerli otomobil Togg'a batarya üretilecek Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 24 Nisan'da atılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Togg Teknoloji Merkezi’ndeki tesisinde ocak ayında seri üretime başlayan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş, 24 Nisan Pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle, 2024 yılı sonunda tamamlandığında 20 Gigawatt/saatlik kapasiteye sahip olacak Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü inşaatının temelini atacak.
Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün devreye girmesiyle Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.
28 BİN BATARYA PAKETİNİN TESLİMATLARINI YAPACAK
Türkiye ve çevresindeki ülkelerde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere, Togg ve Farasis Energy’nin yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde Ağustos 2022’de üretmeye başladığı batarya prototiplerinin testlerini ve onay sürecini tamamlamış, ardından ocak ayında seri üretimine de geçmişti.
Togg akıllı cihazları için yüksek nikel içerikli ‘Li-Ion NMC’ batarya modül ve paketleri üreten Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak. Siro, 2024 yılı sonu itibarıyla kendi kampüsünde üretime devam edecek.