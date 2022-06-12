Ucuz, küçük ve yüzde 100 elektrikli! Citroen Ami Türkiye yollarına indi
Citroen'in devrim yaratan, herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım çözümü sunan modeli Citroën Ami Türkiye yollarına çıktı...
Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroën, Aralık 2021 yılı sonundan bu yana kurumsal müşterilerine satışını gerçekleştirdiği %100 elektrikli aracı Ami’yi şimdi son tüketici ile buluşturuyor.
100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve bu süre içerisinde ikonik bir marka haline gelen Citroën, ulaşım gereksimlerine çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ediyor. Hem ürünleriyle hem de hizmetleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka, geçmişten gelen bu geleneğini tamamen elektrikli Ami – 100% ëlectric ile geleceğe taşıyor. 2021 Aralık ayında Türkiye yollarına kurumsal müşterilerle çıkan Citroën Ami, şimdi ise son tüketiciye ulaşıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunan Ami, online satış yoluyla 219.000 TL fiyat etiketiyle Citroën müşterileriyle buluştu.
Ami – 100% ëlectric, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatı tasarlıyor sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor. Sürüş keyfini artırmak ve sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her şey düşünülürken, tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, şehir merkezinin en dar alanlarında bile özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.
Ami -100% ëlectric, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.