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  3. 13 Kasım 2020 00:00

Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Gümrükteki araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Milliyet'in haberine göre; Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...

Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Gümrükteki araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Milliyet'in haberine göre; Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...

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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Gümrükteki araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor

2013 MERCEDES E200 CDI/ İhale fiyatı: 280 bin TL

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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Gümrükteki araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor

2001 MERCEDES ML 270 CDI/ İhale fiyatı: 182 bin TL

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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Gümrükteki araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor

2006 RENAULT MEGANE/ İhale fiyatı: 96 bin TL

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