Vespa'nın en sıradışı ''scooter''ı limitli adediyle Türkiye'de

İkonik marka, Scooter ruhunun simgesi olan Vespa 946 modelini, özel Dragon koleksiyon versiyonu için altın rengi ile yeniden tasarladı. Bu özel seri, 1888 adetle sınırlı sayıda üretiliyor. Ayrıca dış görünümünde yılan gibi kıvrılan zümrüt yeşili bir ejderha motifi süslemesiyle de dikkat çekiyor. İtalya'da el işçiliği ile üretilen ve en ileri teknolojiyi bünyesinde barındıran Vespa 946 Dragon; cesur tasarımıyla farklı bir enerji ve güç duygusunu yansıtarak kültürlerin, yenilikçiliğin ve gelişmişliğin bir araya gelmesini simgeliyor.