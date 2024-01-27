Vespa'nın en sıradışı ''scooter''ı limitli adediyle Türkiye'de
Dünyanın en sevilen, en ikonik nesnelerinden biri haline gelen, motosiklet sektörünü kökten değiştiren Vespa, ilk prototipi MP6’dan esinlenilerek ürettiği 946 Serisi için, Çin Ejderha Yılı’na özel 1888 adetle sınırlı sayıda üretilen Vespa 946 Dragon modelini yollara çıkarıyor.
Vespa 946 Dragon, bu özel seri için Çin’in ay takviminden esinleniyor. Her birinde seri üretim numarası özel bir plak üzerinde yazacak olan Vespa 946 Serisi, “Ejderha Yılı” olan 2024 yılında “Dragon” temasıyla koleksiyonerlerin odağına yerleşiyor.
Altın rengi ve yılan gibi kıvrılan zümrüt yeşili bir ejderha motifi süslemesiyle “Ejderha Yılı”nın güçlü karakterini yansıtan özel seri, istendiği takdirde aynı temaya sahip Kolej Montu ile de tercih edilebiliyor. Vespa 946 “Dragon”, kendine has estetik duruşu, Vespa’nın adeta zamanı delip geçen çekiciliği ve olağanüstü sürüş deneyimiyle, her anın özel olduğunun farkında olanların tercihi oluyor.
İtalyan yaşam tarzının ve özgür ruhun ölümsüz simgesi Vespa, Çin Ejderha Yılı’na özel sınırlı sayıda üretilen Vespa 946 Dragon ve modelle uyumlu Kolej Montu’nu satışa sunarak yeni bir çağa adım atıyor. Vespa, Hong Kong’da özel bir Çin Ay Yeni Yılı kutlama etkinliği sonrası benzersiz bir güce sahip ve refahın simgesi olarak kabul edilen mitolojik varlık olan ejderhanın gücünden yararlanarak kendine özgü İtalyan tarzını yollara taşıyor.
İkonik marka, Scooter ruhunun simgesi olan Vespa 946 modelini, özel Dragon koleksiyon versiyonu için altın rengi ile yeniden tasarladı. Bu özel seri, 1888 adetle sınırlı sayıda üretiliyor. Ayrıca dış görünümünde yılan gibi kıvrılan zümrüt yeşili bir ejderha motifi süslemesiyle de dikkat çekiyor. İtalya'da el işçiliği ile üretilen ve en ileri teknolojiyi bünyesinde barındıran Vespa 946 Dragon; cesur tasarımıyla farklı bir enerji ve güç duygusunu yansıtarak kültürlerin, yenilikçiliğin ve gelişmişliğin bir araya gelmesini simgeliyor.