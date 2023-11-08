Yamaha'nın yeni scooterı RayZR tanıtıldı

RayZR, şehir içi ulaşımda güvenilirlik, kolay kullanım, sportif görünüm ve düşük fiyat arayan başlangıç seviyesindeki sürücüler için uygun fiyatlı, ideal bir seçim. Daha iyi hızlanma için özel bir elektrikli güç destek sisteminin bulunduğu ekonomik 125cc Euro5 Blue Core motora sahip. Yalnızca 99 kg ağırlığıyla Yamaha'nın en hafif scooter'ı olan RayZR, yoğun şehir trafiğinde çevik bir performans sergiliyor. RayZR'nin çevre dostu Start & Stop sistemi, scooter trafik ışıklarında veya kavşaklarda durduğunda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt performansını yüzde 4'e kadar iyileştiriyor. Yeni Akıllı Motor jeneratörü, motorun son derece sessiz çalışmasını sağlıyor.