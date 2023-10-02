Grip sezonu açıldı! İşte gripten koruyan besinler
Ekim ayı ile birlikte grip sezonu açıldı. Peki gripten korunmak için neler tüketmeliyiz? Hangi tedbirleri almalıyız? İşte gripten korunma yolları...
Türkiye'de grip sezonu başladı. Grip mevsimi, her yıl ekim ayında başlayıp aralık ayında artarak mart ayına kadar devam eder. Bu dönemde havaların soğuması ve insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi, grip virüsünün bulaşmasını kolaylaştırır. Peki gripten korunmak için ne yemeliyiz, hangi tedbirleri alabiliriz? İşte gribe yakalanmamak için yapmanız gerekenler...
Grip, influenza virüsünün neden olduğu yaygın bir solunum yolu enfeksiyonudur. Gripten korunmanın en etkili yolu, güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmektir. Doğru beslenme, güçlü bir bağışıklık sisteminin temelini oluşturur.
GRİPTEN KORUNAMAK İÇİN C VİTAMİNİ
Gripten korunmak için C vitamini olan sebze ve meyvelerden tüketebilirsiniz. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan önemli bir antioksidandır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, çilek, domates, biber, brokoli ve lahana gibi meyve ve sebzeler C vitamini açısından zengindir.
ÇİNKO TAKVİYESİ
Çinko, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan bir mineraldir. Et, balık, kabuklu deniz ürünleri, mercimek, badem ve kabak çekirdeği gibi besinler çinko açısından zengindir.