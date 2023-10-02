Grip sezonu açıldı! İşte gripten koruyan besinler

Türkiye'de grip sezonu başladı. Grip mevsimi, her yıl ekim ayında başlayıp aralık ayında artarak mart ayına kadar devam eder. Bu dönemde havaların soğuması ve insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi, grip virüsünün bulaşmasını kolaylaştırır. Peki gripten korunmak için ne yemeliyiz, hangi tedbirleri alabiliriz? İşte gribe yakalanmamak için yapmanız gerekenler...