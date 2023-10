Grip sezonu açıldı! İşte gripten koruyan besinler

GRİPTEN KORUNAMAK İÇİN C VİTAMİNİ

Gripten korunmak için C vitamini olan sebze ve meyvelerden tüketebilirsiniz. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan önemli bir antioksidandır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, çilek, domates, biber, brokoli ve lahana gibi meyve ve sebzeler C vitamini açısından zengindir.