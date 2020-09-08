SON DAKİKA
VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Eylül 2020 19:43

Koronavirüs ilacı için sevindiren haber: Bu ay seri üretim için hazır

Güney Kore, koronavirüs tedavisinde kullanılacak antikor ilacının bu ay seri üretimine geçileceğini söyledi.

Koronavirüs ilacı için sevindiren haber: Bu ay seri üretim için hazır

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Kwon Jun-wook, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının antikor tedavisiyle ilgili ilaçların klinik testlerinin değerlendirdiğini, eylül ayında bu tedavide kullanılacak ilaçların seri üretiminin başlamasının planladığını kaydetti.

1/ 5
Koronavirüs ilacı için sevindiren haber: Bu ay seri üretim için hazır

Toplam vaka sayısının 21 bin 432'ye yükseldiği Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 16 bin 636 kişi iyileşti.

2/ 5
Koronavirüs ilacı için sevindiren haber: Bu ay seri üretim için hazır

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 341'e yükseldi.

3/ 5
Koronavirüs ilacı için sevindiren haber: Bu ay seri üretim için hazır

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM