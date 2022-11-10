Tam pandemi bitti derken... Bilim Kurulu üyesinden ''üçlü virüs'' uyarısı

'HAVALARIN İYİ GİTMESİ AVANTAJ OLDU'

Türkiye'de de beklenilenin, kasım ayından itibaren Covid-19'un tırmanışa geçmesi olduğuna dikkat çeken Prof. D. Şener, "Ancak şu an öyle bir şey yaşamıyoruz. Havaların iyi gitmesi bizim için bir avantaj oldu. Aralık ayından itibaren viral hastalıklardaki tırmanış trendi devam edeceği gibi Covid-19'da da tırmanış trendi devam edecektir. Aslında bu bizim için bir avantaj çünkü hala grip aşısı ve Covid-19 hatırlatma dozu olmak için bir zaman dilimi var" dedi.