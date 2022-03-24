Uzman isimden Ramazan ayı için tavsiye! Sahurda ne yenir? Bu besini tüketen rahat oruç tutacak
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak vatandaşlar sahurda ne yenir? Sahurda susamamak için ne yenir? sorularını aratıyor. Diyetisyen Kübra Zora Ramazan ayında tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.
On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, tüm bereketiyle evlere huzuru vermeye geliyor. Sofranın başında imsak ve akşam ezanı bekleyecek olan vatandaşlar, orucu en güzel ve en rahat şekilde geçirmek istiyor.
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Çalışan, okuyan veya sosyal yaşamında kendine kısıtlama koymak istemeyenler, oruçlarını susamadan ve acıkmadan nasıl geçirebileceklerini araştırıyor.
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Diyetisyen Kübra Zora açıkladı. Ramazan ayında oruçlarınızı rahatça tutmak elbette mümkün.
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Öncelikle sahurda yediğinize ve içtiklerinize önem göstermelisiniz. Örneğin tuzlu yerseniz, ertesi gün çok susayacağınızı bilmelisiniz.
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