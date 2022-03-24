  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Uzman isimden Ramazan ayı için tavsiye! Sahurda ne yenir? Bu besini tüketen rahat oruç tutacak

Uzman isimden Ramazan ayı için tavsiye! Sahurda ne yenir? Bu besini tüketen rahat oruç tutacak

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak vatandaşlar sahurda ne yenir? Sahurda susamamak için ne yenir? sorularını aratıyor. Diyetisyen Kübra Zora Ramazan ayında tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

Uzman isimden Ramazan ayı için tavsiye! Sahurda ne yenir? Bu besini tüketen rahat oruç tutacak - Resim: 1

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, tüm bereketiyle evlere huzuru vermeye geliyor. Sofranın başında imsak ve akşam ezanı bekleyecek olan vatandaşlar, orucu en güzel ve en rahat şekilde geçirmek istiyor.

.

1 / 15
Uzman isimden Ramazan ayı için tavsiye! Sahurda ne yenir? Bu besini tüketen rahat oruç tutacak - Resim: 2

Çalışan, okuyan veya sosyal yaşamında kendine kısıtlama koymak istemeyenler, oruçlarını susamadan ve acıkmadan nasıl geçirebileceklerini araştırıyor.

2 / 15
Uzman isimden Ramazan ayı için tavsiye! Sahurda ne yenir? Bu besini tüketen rahat oruç tutacak - Resim: 3

Diyetisyen Kübra Zora açıkladı. Ramazan ayında oruçlarınızı rahatça tutmak elbette mümkün.

3 / 15
Uzman isimden Ramazan ayı için tavsiye! Sahurda ne yenir? Bu besini tüketen rahat oruç tutacak - Resim: 4

Öncelikle sahurda yediğinize ve içtiklerinize önem göstermelisiniz. Örneğin tuzlu yerseniz, ertesi gün çok susayacağınızı bilmelisiniz.

4 / 15