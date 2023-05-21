Yaz gelmeden yağlarınızdan kurtulun! Canan Karatay zayıflatan tarifi paylaştı
Ünlü profesör Canan Karatay, yaz öncesi kilolarından kurtulmak isteyenlere özel yeni bir tarif paylaştı.
Ezber bozan beslenme öneriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer zayıflamak isteyenler için tavsiyede bulundu. Karatay, yağ yakmada yardımcı olan tarifi paylaştı.
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Canan Karatay'ın yaptığı açıklamaya göre; tereyağlı kahve zayıflamaya yardımcı oluyor.
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Karatay'a göre; Türk kahvesi tüketenler şeker yerine bir kaşık tereyağı ve Hindistancevizi yağı koyduklarında mucizevi etkiyi kısa sürede görecekler.
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Öte yandan konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma 15 ülkede gerçekleştirildi.
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