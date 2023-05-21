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  4. Yaz gelmeden yağlarınızdan kurtulun! Canan Karatay zayıflatan tarifi paylaştı

Yaz gelmeden yağlarınızdan kurtulun! Canan Karatay zayıflatan tarifi paylaştı

Ünlü profesör Canan Karatay, yaz öncesi kilolarından kurtulmak isteyenlere özel yeni bir tarif paylaştı.

Yaz gelmeden yağlarınızdan kurtulun! Canan Karatay zayıflatan tarifi paylaştı - Resim: 1

Ezber bozan beslenme öneriyle sık sık gündeme gelen  Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer zayıflamak isteyenler için tavsiyede bulundu. Karatay, yağ yakmada yardımcı olan tarifi paylaştı. 

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Yaz gelmeden yağlarınızdan kurtulun! Canan Karatay zayıflatan tarifi paylaştı - Resim: 2

Canan Karatay'ın yaptığı açıklamaya göre; tereyağlı kahve zayıflamaya yardımcı oluyor.

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Yaz gelmeden yağlarınızdan kurtulun! Canan Karatay zayıflatan tarifi paylaştı - Resim: 3

Karatay'a göre; Türk kahvesi tüketenler şeker yerine bir kaşık tereyağı ve Hindistancevizi yağı koyduklarında mucizevi etkiyi kısa sürede görecekler.

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Yaz gelmeden yağlarınızdan kurtulun! Canan Karatay zayıflatan tarifi paylaştı - Resim: 4

Öte yandan konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma 15 ülkede gerçekleştirildi.

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