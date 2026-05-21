62 yaşındaki anneannesinin çalıştırdığı 9 yaşındaki Aras judoda Türkiye 3'üncüsü oldu
Ankara'da torununu iki yıl boyunca judo antrenmanlarına götüren 62 yaşındaki Necla Türkan, kenardan izleyerek öğrendiği judo taktikleriyle 9 yaşındaki torunu Aras'ı Türkiye 3'üncülüğüne taşıdı.
Çocukların spor hayatındaki başarısında ailenin rolü her zaman büyüktür; ancak Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan bir hikaye, bu desteğin sınırlarını adeta yeniden çizdi. 9 yaşındaki Aras Çobankaya'nın judo serüveni, 62 yaşındaki ev hanımı anneannesi Necla Türkan'ın fedakarlığı ve azmiyle birleşerek Türkiye çapında bir başarıya dönüştü.
İzleyici Koltuğundan Judo Minderine Uzanan Yolculuk
Her şey Necla Türkan'ın torunu Aras'ı iki yıl boyunca bıkmadan usanmadan judo antrenmanlarına götürmesiyle başladı. Başlangıçta sadece salonda oturup torununu izleyen Türkan, zamanla sporun inceliklerini, judo terimlerini ve antrenman sistemlerini öğrenmeye başladı.
Bu ilgi, Aras'ın antrenörü Ahmet Koçyiğit'in dikkatinden kaçmadı. Koçyiğit'in "Torununa sen de taktik ver, antrenmanlara katıl" teklifini başta çekinerek karşılayan Türkan, sonrasında ikna olarak judo kıyafetlerini giydi ve torunuyla mindere çıktı. Genç sporcuların motivasyonunda ebeveyn katılımının ne kadar kritik olduğunu gösteren bu hamle, Aras'ın performansında adeta bir sıçrama yarattı.
Çankırı'dan Gelen Gurur: Türkiye 3'üncülüğü
Anneannesinden "Kolunu tut, çelme tak, rakibini yere bastır" gibi net taktikler alan Aras, Çankırı'da düzenlenen İller Arası Minik ve Süper Minikler Judo Turnuvası'nda rüzgar gibi esti ve Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.