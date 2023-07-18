Cristiano Ronaldo'dan Türkiye ligi için tepki çeken sözler

"ŞİMDİ HERKES BURAYA GELİYOR"

Portekizli yıldız ayrıca, "Avrupa futboluna geri dönmeyeceğim. Kapılar benim için tamamen kapandı. Beni Suudi Arabistan'a gittiğim için eleştirdiler. Peki şimdi ne oldu? Ben yolu açtım ve şimdi herkes buraya geliyor." ifadelerini kullandı.