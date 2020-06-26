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  3. 26 Haziran 2020 09:30

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş rövanşı

Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk yarışını kovalayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş rövanşı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimleri belirleyen Galatasaraylı kurmaylar transferde düğmeye bastı.

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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş rövanşı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük yarış yeniden kızıştı. İki takım, geçen sezon Vedat Muriç'in transferi için karşı karşıya gelmiş, Çaykur Rize'nin de katkısıyla Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma gitmişti.

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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş rövanşı

Fenerbahçe bu yıl da Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ı saflarına çekmeyi başardı.

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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş rövanşı

Bu durum Galatasaray camiasında tepkileri daha da artırdı ve ardından karşı atak geldi.

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