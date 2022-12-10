Nefes kesen Hollanda-Arjantin maçında tepki çeken görüntü
Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılarda mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi. Penaltılar sonrası Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara yaptığı hareket tepki çekerken gergin anlar yaşandı.
Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Penaltılar sonrası Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara yaptığı hareket tepki çekerken mücadele sonu gergin anlar yaşandı.
Arjantinli oyuncuların sevinirken üzüntülerini yaşayan Hollandalı futbolculara hareket yaparak sevinmeleri tepki çekti. O kare sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Arjantinli futbolcuların hareketini "Utanç verici" olarak yorumladı.
Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi mücadele sonrası Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'a sert sözler sarf etti.
Weghorst'la karşılaşan Messi'nin Hollandalı oyuncuya, "Ne bakıyorsun aptal! Git buradan" şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi.