Apple da ucuz telefon üretecek
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, gelişmekte olan piyasalardaki akıllı telefon üreticilerine karşılık 2020’de düşük maliyetli yeni iPhone modelini piyasaya sürecek.
ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın en büyük gelir kalemlerinden birisini oluşturan iPhone son dönemde bir türlü şirketin istediği satış rakamlarına ulaşamıyor.
Canalys’in 2019 yılının ikinci çeyreği için yayınlamış olduğu rapor son bir senede iPhone satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor.
Söz konusu rapora göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 7.7 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştiren Apple, 2019’un aynı döneminde 6.4 milyon iPhone sevkiyatına imza atabildi.