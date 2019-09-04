Apple da ucuz telefon üretecek

2019’un ikinci çeyreğinde toplam geliri 53.8 milyar dolar olan Apple’da 2012 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti.



Düşen iPhone satışları ile 2012’den beri ilk defa iPhone gelirleri (26 milyar dolar) Apple’ın toplam gelirine oranla yüzde 50’nin altında kaldı.