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  3. 04 Eylül 2019 15:02

Apple da ucuz telefon üretecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, gelişmekte olan piyasalardaki akıllı telefon üreticilerine karşılık 2020’de düşük maliyetli yeni iPhone modelini piyasaya sürecek.

Apple da ucuz telefon üretecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın en büyük gelir kalemlerinden birisini oluşturan iPhone son dönemde bir türlü şirketin istediği satış rakamlarına ulaşamıyor.

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Apple da ucuz telefon üretecek

Canalys’in 2019 yılının ikinci çeyreği için yayınlamış olduğu rapor son bir senede iPhone satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor.

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Apple da ucuz telefon üretecek

Söz konusu rapora göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 7.7 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştiren Apple, 2019’un aynı döneminde 6.4 milyon iPhone sevkiyatına imza atabildi.

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Apple da ucuz telefon üretecek

2019’un ikinci çeyreğinde toplam geliri 53.8 milyar dolar olan Apple’da 2012 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti.

Düşen iPhone satışları ile 2012’den beri ilk defa iPhone gelirleri (26 milyar dolar) Apple’ın toplam gelirine oranla yüzde 50’nin altında kaldı.

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