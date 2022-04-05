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Bilim insanları açıkladı: Mars'ın bir gizemi daha çözüldü

Ulusal Avustralya Üniversitesi'nden bilim insanları, Mars gezegeninde önemli bir keşfe imza attı.

Bilim insanları açıkladı: Mars'ın bir gizemi daha çözüldü - Resim: 1

Mars'ın bildiğimizden daha gürültülü olduğu ortaya çıktı. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre yeni teknikler, Mars yüzeyinin altında daha önce tespit edilmemiş depremleri kanıtladı.

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Bilim insanları açıkladı: Mars'ın bir gizemi daha çözüldü - Resim: 2

Bilim insanlarına göre kanıtlar, Mars'ın ölü olmaktan çok uzak olduğunu, tozlu, çorak yüzeyinin altında sismik aktivite ile fışkıran bir iç mekana ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

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Bilim insanları açıkladı: Mars'ın bir gizemi daha çözüldü - Resim: 3

Ulusal Avustralya Üniversitesi'nden Jeofizikçi Hrvoje Tkalcic , "Mars mantosunun hala aktif olduğunu bilmek, Mars'ın bir gezegen olarak nasıl evrimleştiğini anlamamız için çok önemli. Güneş Sistemi ve Mars'ın çekirdeğinin, mantosunun durumu ve şu anda eksik olan manyetik alanının evrimi hakkındaki temel soruları yanıtlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

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Bilim insanları açıkladı: Mars'ın bir gizemi daha çözüldü - Resim: 4

Bilim insanları çok uzun bir süre Mars'ın içinde pek bir şey olmadığına inanıyorlardı.

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