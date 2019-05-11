ROKETSAN'ın yeni canavarı: Yatağan
Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve "Türk Kılıcı" olarak da anılan Yatağan, ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli minyatür füze sistemine adını verdi.
ROKETSAN füze ürün ailesinin en yeni ve en küçük üyesi Yatağan'ı geliştirme aşamasının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Yatağan sisteminin, "oyun değiştirici" özelliği ile güvenlik güçlerine, meskun mahal harp ortamında azami üstünlük kazandırması hedefleniyor.
Savunma sanayisinde son dönemde ortaya konulan modern ürünler, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde kullanılan silah sistemlerinin adıyla hayata geçiriliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği minyatür füze sistemine, Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve "Türk Kılıcı" olarak da anılan Yatağan ismi verildi.
ROKETSAN, füze ürün ailesinin en yeni ve en küçük üyesi Yatağan Minyatür Füze Sistemi'ni, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı. Sistem için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi.
Osmanlı döneminde yaygın olarak 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılan Yatağan kılıcı, yabancılar arasında "Türk Kılıcı", halk arasında "Kulaklı" olarak da adlandırıldı. Kılıcın ağırlık merkezi, kılıç yapımında Türk eğrisi olarak bilinen açısı ve ideal vuruş şekli diğer kılıçlardan farklı olduğu için kullanım zorluğu barındırıyor. Formundaki bu farklılık, düşmanın her yönden gelecek kılıç darbelerinin daha kolay savurulmasına imkan sağlamasından kaynaklanıyor. Yatağan, iyi kullanan birinin elinde tahrip ve keski gücüyle çok etkili bir silah haline geliyordu.