ROKETSAN'ın yeni canavarı: Yatağan

Osmanlı döneminde yaygın olarak 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılan Yatağan kılıcı, yabancılar arasında "Türk Kılıcı", halk arasında "Kulaklı" olarak da adlandırıldı. Kılıcın ağırlık merkezi, kılıç yapımında Türk eğrisi olarak bilinen açısı ve ideal vuruş şekli diğer kılıçlardan farklı olduğu için kullanım zorluğu barındırıyor. Formundaki bu farklılık, düşmanın her yönden gelecek kılıç darbelerinin daha kolay savurulmasına imkan sağlamasından kaynaklanıyor. Yatağan, iyi kullanan birinin elinde tahrip ve keski gücüyle çok etkili bir silah haline geliyordu.



