Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar olacak? Milyonlarca gencin gözü bu kampanyada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar vaadinin ardından vergisiz telefon fiyatları merak konusu oldu. Peki vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? İşte vergisiz iPhone fiyat listesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite öğrencilerine yönelik seçim vaadi araştırılmaya başlandı. Erdoğan gençlerin satın alacağı ilk telefon ve bilgisayarlarda bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti uygulanacağını açıkladı. Peki vergisiz iPhone fiyatları ne kadar olacak? İşte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları..
BİLGİSAYAR VE TELEFONDA VERGİ MUAFİYETİ
Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri de üniversite öğrencilerine yönelik olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI
iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi rakamlara yükseliyor.
Apple'ın satışa sunduğu iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri Türkiye’de vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyatta satılıyor.
iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.
iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)