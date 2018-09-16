Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları...

Apple henüz yeni iPhone'larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı; ancak yeni iPhone'ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı. Diğer yandan Apple'ın ürünlerini pasaport kayıtsız olarak yurt dışından ülkemize getiren spot ürünlerin fiyatları da belli oldu.