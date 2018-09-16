Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları...
Apple yeni iPhone'larına yaptığı zam sonrası Türkiye fiyatları belli oldu.
Spot ürünlerin fiyatlarına baktığımızda yeni iPhone ürünlerinin yüksek fiyatı oldukça dikkat çekici. İşte yeni iPhone'ların muhtemel Türkiye fiyatları...
Apple henüz yeni iPhone'larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı; ancak yeni iPhone'ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı. Diğer yandan Apple'ın ürünlerini pasaport kayıtsız olarak yurt dışından ülkemize getiren spot ürünlerin fiyatları da belli oldu.
Listelenen XS Max ve XR modellerinin Türkiye fiyatlarına bakacak olursak, bizleri oldukça dudak uçuklatan fiyatlar karşılıyor. Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.