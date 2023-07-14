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1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapıldı

1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde prize takılan uzatma kablosuyla oynayan 1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Bursa’da 1 yaşındaki Cemre K. evinde oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Olay 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Eskikaracakaya Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Sinan K., Demet K. çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., odada oynamaya başladı. Prize takılan uzatma kablosunu tutan Cemre, deforme olmuş olan kablodaki kaçak akıma kapıldı.

Durumu gören aile akıma kapılan çocuğu kurtarıp İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yapılan ilk tedavinin ardından Cemre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler bursa elektrik akımı
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