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  3. 11 Nisan 2019 22:51

10 katlı apartmanda yangın ! Vatandaşlar mahsur kaldı

Kadıköy'de 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

10 katlı apartmanda yangın ! Vatandaşlar mahsur kaldı
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Kadıköy'de, 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Mehpare Sokağı'ndaki bir  apartmanın bodrum katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Bina sakinleri, duman nedeniyle pencere ve balkonlardan, itfaiye  merdiveniyle aşağı indirildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye  kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA

itfaiye , yangın , kadıköy
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